UB40 speelt volgend jaar in Ziggo Dome

De tour staat in het teken van het veertigjarig jubileum van de band die is opgericht in 1978, en al snel doorbrak.



De bandnaam verwijst naar het 'Unemployment Benefit Form 40', het formulier waarmee Engelse werklozen zich moesten aanmelden om een werkloosheidsuitkering te krijgen. Het eerste album Signing Off uit 1980, was zo succesvol dat de bandleden zich permanent konden uitschrijven voor een uitkering.



UB40 werd vanaf dat moment wereldwijd succesvol en domineerde met hun vele hits de internationale hitlijsten. In de originele bezetting van de eerste dertig jaar produceerde de band achttien studio- en vier live albums. Ze verkochten wereldwijd meer dan zeventig miljoen platen.



Herenigd

Ruim vijftig van hun singles behaalden de internationale hitlijsten, waarvan maar liefst 32 keer de Nederlandse top-40 (met vijf keer de eerste plaats). Bekendste songs zijn Food For Thought, One In Ten, Kingston Town, Cherry Oh Baby, (I Can't Help) Falling in Love With You en Red, Red Wine.



In 2008 verliet leadzanger Ali Campbell de groep en ging solo verder. In 2013 herenigde Ali Campbell zich weer met de inmiddels twee andere ex-leden van UB40, Astro en Mickey Virtue. Het drietal tourt opnieuw de hele wereld rond.



De kaartverkoop voor het concert start vrijdag 7 september om 10.00 uur.