"U weet wel, die rubriek met die zes fotootjes, majesteit."

Waarom denken mensen met een scootmobiel toch dat ze gerust dat bakbeest pal voor de ingang van een winkel kunnen parkeren, of de stoep blokkeren?



Maar goed, ik ben uiteindelijk bij de première van Bankier Van Het Verzet, in het DeLaMar zowaar, dus ik kom nog eens ergens.



Bij Tuschinski kun je de rode loper makkelijk omzeilen, maar hier moet iedereen op de stoep blijven wachten tot de crew is gepasseerd. Gelukkig is het lente.



Dat denkt die vrouw naast me in de rij vast ook, in een pontificale jurk, zonder jas. Het blijkt nog de dochter van de regisseur ook, dus mijn eerste foto is al binnen. We mogen alsnog achter de rode loper om.



"Waardeloos geregeld," hoor ik achter me, maar ik heb al gewoon zitten werken.



Binnen zijn alleen bubbels, dat weer wel. Ik wandel naar buiten voor een sigaretje - altijd weer die terugslag - en mag daarna niet meer naar binnen. De rode loper is afgesloten. Ze zijn hier echt een stuk strenger dan even verderop bij Tuschinski.