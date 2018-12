Twitteraars zoeken op de Oliebollenparty

Het heet Geroosterde pijnboompitjes: er gebeurt niks/er gebeurt niks/er gebeurt niks /oh, alles is verbrand.



Het is nog flink zoeken. Die ava's zijn in de regel natuurlijk wat voordelig.



In de rookruimte zie ik iemand die weleens Rianne Meijer kon zijn, maar je begeeft je op een glibberig pad.



Het zit me mee, ze is het.



Verder met mijn zoektocht. Rutger de Quay, Jelmer Visser, Miss Pointwood. Die laatst heeft een ava van haar rechteroog, dus haar herkennen was ook wat ambitieus.



Samenvattend: als de volgende keer ergens staat dat Twitter ontploft, bedenk dan: Escape krijgen ze niet vol, en het bovenzaaltje moeizaam.



Maar hoe kleinschalig ook, de sfeer is uitgesproken vrolijk. Dit is duidelijk het lieve deel van Twitter. Die rood-wit-blauwe vlaggetjes hadden vast de Ziggo Dome gevuld, maar dit is zoals het is met Twitter: je moet goed zoeken. Het fijne Twitter was zaterdag in Escape.



