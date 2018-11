Tweede editie lichtfestival in Oosterpark

Vorig jaar was op Parklicht een mock up van de WestlandWells te zien, het omstreden videokunstwerk dat op de Theophile de Bockstrook zou komen maar er toch niet kwam. De mock up werd gemaakt door Femke Schaap, die ook dit jaar weer een werk heeft gemaakt voor het Oosterpark.



Ook is er werk van Veerle Thoben te zien. Zijn filmt daglicht en projecteert dat op een later moment op dezelfde plek. Daardoor laveren de beelden tussen illusie en werkelijkheid.



Abstract

Dit jaar staat er ook een bijdrage van de Japanner Yasuhiro Chida, wiens lichtkunst later dit jaar ook op het Amsterdam Light Festival wordt getoond.



Anders dan op het Amsterdam Light Festival is de lichtkunst bij Parklicht abstract en geometrisch. Nog een overeenkomst tussen alle werken in het Oosterpark: ze maken gebruik van wit licht en blacklight.



Lichtconcert

Op zaterdag 17 november vindt in de kapel van Hotel Arena een lichtconcert plaats, Krysalis. Boven het podium hangt een lichtsculptuur die tegelijk met de muziek verandert van kleur, textuur en vorm. De muziek wordt gemaakt met eigentijdse electronica en oeroude percussie-instrumenten.



Parklicht

14 t/m 18 november, 19.00-23.00 uur

Oosterpark