Tussen het zingen door verkering zoeken in Saarein

Marjan Sax, lid van het eerste uur: "Maar Saarein 2 bleef een plek waar vrouwen zich thuis voelen, en veilig. Hier komen nog steeds veel jonge meisjes die zich afvragen: wil ik iets met een vrouw of niet? Dat is heel belangrijk."



In de partytent is de elektra inmiddels aan, maar de warmtelamp blijft weigeren. Een jongeman met een knotje: "Staat het gas aan?"



Die durft. Sax: "Ja, natúúrlijk staat het gas aan."



Ik heb die jongeman daarna een tijd niet gezien.



De host van de middag kondigt de eerste spreker aan: "Hier is Marjan Sax. En zoals jullie dat van haar gewend zijn, doet ze dat..."



Iemand uit het publiek: "Langdurig!"



Een goede grap, denk ik nog, maar een dik kwartier later weet ik wel beter.



Saarein leeft, zegt Sax. "Vrijdag en zaterdag is het een hotspot."



Dubbelzinnig gejoel in de partytent, heerlijk melig.



De warmtelamp is gefixt. Iemand heeft lange lucifers gekocht en zo de ontsluiter omzeild. Het blijft helaas onduidelijk wie precies.