Er zijn mensen die op maandagavond zaalvoetballen, of een ­roman van een Arabische auteur bespreken met vriendinnen. Ik ga naar de première van een Nederlandse film in Tuschinski.



Deze avond is dat de veelbesproken natuurdocumentaire De Wilde Stad.



Cameramannen hebben met biologengeduld het dierenleven in de stad vastgelegd, met een hoofdrol voor poes Abatutu.



Ook Tuschinski op een maandagavond is een biotoop op zichzelf. Ik weet dat. Ook dat is een kwestie van jarenlang en geduldig observeren.



De entree is de steppe. Hier staan de kuddes, vlak bij de drinkplek - altijd weer die prosecco. Het voederen komt later.



De trap omhoog gaat naar de apenrots. In de hal voor de ingang naar zaal 1 staan de groten, de echte BN'ers, en de zwerm eromheen.