Tropenmuseum toont identiteit met behulp van eigen collectie

Speciaal voor de tentoonstelling maakte de Frans-Tunesische 'calligraffiti'-artiest eL Seed muurschilderingen in het paviljoen.



Verdwijnend land

Een ander onderwerp is het klimaat. IJs dat smelt in het Arctisch gebied en eilanden die zinken in de Grote Oceaan. Een paviljoen gaat in op de vraag 'hoe bewaar je je cultuur als jouw land verdwijnt?'



Dichter en klimaatactivist Kathy Jetnil-Kijiner van de Marshall Eilanden (gelegen in de Grote Oceaan) sprak een tekst in waarin ze vertelt waarom de tentoongestelde objecten zo belangrijk zijn voor haar cultuur en hoe die cultuur op het punt staat te verdwijnen.



Things That Matter is vanaf vrijdag vijf jaar lang te zien.