Trippen zonder pilletjes op festival voor gehandicapten

Op het terrein van Jij & Ik klinken daarom geen harde bassen, zijn de looppaden extra breed gemaakt voor rolstoelen en is het aantal bezoekers met 2000 verspreid over de dag te overzien. Een van de eyecatchers op het terrein is een enorm luchtkasteel van Architects of Air waar je in kan verdwalen. De licht- en geluidsinstallaties zorgen bijna voor een hallucinerend effect. Zoals Van Woensel zegt: je kan er trippen zonder pilletjes.



Uitkomst

Frans de Wijs (58) vindt het festival een uitkomst. Hij staat met zijn zoon Björn, die het syndroom van down heeft, aan een van de statafels aan een colaatje te nippen. "Vorige week waren we nog samen naar een festival in Zwanenburg. Dat was vroeger gewoon een dorpsfeest, maar is inmiddels uitgegroeid tot een festival. Dat is voor hem niet lekker om naartoe te gaan. Er waren veel te veel indrukken. Dit is een stuk relaxter. Hij kan ook overal zitten, wat op een normaal festival meestal niet het geval is. Voor hem belangrijk, want hij moet zich af en toe even kunnen terugtrekken."



Even verderop zit Frank Kouwenberg (58). Hij is weleens naar Pinkpop geweest, maar dat was hem veel te druk. "Ik kon nergens zitten, terwijl ik slecht ter been ben. Daarom is dit fantastisch." Hij vermaakt zich vanmiddag goed met zijn vriendin Joke. Ze hebben gedanst bij de silent disco.



Naast hen zit Els van Krieken (45). Of ze het naar haar zin heeft? "Heel erg! Toen ik werd uitgenodigd was ik bang dat ik zelf moest optreden, maar dat is gelukkig niet zo." Van Krieken vindt het festival vooral fijn omdat niemand er wordt aangekeken vanwege een beperking. "Op andere festivals is dat soms wel zo."