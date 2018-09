Trijntje Oosterhuis viert 25-jarig jubileum in Ziggo Dome

Het met prijzen overladen orkest zal die avond in een extra grote bezetting van zeventig musici Oosterhuis begeleiden voor het concert waarmee zij haar 25-jarig jubileum viert.



Al een kwart eeuw is Oosterhuis een grote naam in de muziekwereld en wordt ze geroemd om haar veelzijdigheid en muzikale kwaliteiten. "Dit is de plek waar ik mijn jubileum wil vieren", laat ze weten. "De Ziggo Dome is de mooiste concertzaal in Nederland."



Mystery guests

Tijdens het concert zullen diverse mystery guests en 'friends' hun opwachting maken. Oosterhuis werkte al vaker samen met het Metropole Orkest; zij maakten voor het fameuze Blue Note Label twee albums met nummers van Burt Bacharach en het Metropole Orkest maakte ze twee albums op het fameuze Blue Note label. De componist is zo onder de indruk van de zangeres dat hij Oosterhuis persoonlijk op de piano begeleidt en met een nieuw liedje voor haar komt.



Nieuw album

Begin volgend jaar verschijnt er ook een nieuw album met daarop uitsluitend nieuw repertoire. Samen met bevriende collega-zangers en muzikanten als Paskal Jakobsen, Alain Clark, John Ewbank en Han Kooreneef is zij de studio ingedoken.