Tribute-avond voor Johnny Mosterd in Roest

Ter nagedachtenis van Mosterd wordt zijn persoonlijke platencollectie uit de kast getrokken. Verwacht hiphop, disco, soul, funk en jazz.



Maar dat is niet het enige: iedereen wordt geacht een extra biertje te bestellen, die aan een vreemde te geven en te proosten op Johnny 'Is Toch Goud' Mosterd.



Goud

'Is toch goud' was Mosterds lijfspreuk. Hij hoorde het ooit in een internetfilmpje, sindsdien gebruikte hij het voor alles. Alles was goud. Als gimmick droeg hij gouden sieraden.



Mosterd was sinds 2015 werkzaam bij Roest. Eerst alleen als marketingmanager, later ook als programmeur. Hij bedacht onder andere het benefietconcert voor rapper 50 cent, nadat die failliet was verklaard. Begin dit jaar overleed Mosterd op 32-jarige leeftijd aan hersenkanker.



Roest Johnny Tribute

22.00 - 03.00 uur

Gratis entree



Lees ook: Voor Johnny Mosterd (1985-2018) was alles goud