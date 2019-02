Trek in een snack? 5x nacho's in Amsterdam

Diervriendelijk

Behoefte aan een vegan optie? Ook daarvoor moeten we ons even tussen de toeristen begeven. In de Foodhallen in West vind je namelijk Fento (vanaf €10), waar ze nacho's serveren met gekruide zwarte bonen, tomatensalsa, cashewcrème en rode kool in zuur. ­Zonder kaas, inderdaad. Mocht je dat missen, dan is er de vegetarische optie met feta. Er is ook een variant met kip (niet zo vega dus), maar spannender zijn misschien de nacho's met zoete aardappel.

Fento, Bellamyplein 51



Zo simpel kan het zijn

De goedkoopste uit dit rijtje, want bij de Tolhuistuin hoef je maar €4,50 neer te leggen voor een schaal huisgemaakte nacho's. Verwacht geen lagen kaas of chilipepers: je krijgt er alleen verse guacamole bij. Maar hé, dat uitzicht over het IJ krijg je er gratis bij.

Tolhuistuin, IJpromenade 2