Tour Henk Schiffmacher afgelast vanwege hartproblemen

Schiffmacher is maandag op last van zijn cardioloog opgenomen in het ziekenhuis, meldt zijn vrouw Louise Schiffmacher via zijn producent. Wat de tatoeëerder precies mankeert is niet bekend, maar hij maakt het naar omstandigheden goed.



Schiffmacher wordt de komende vijf dagen onderzocht en gemonitord, en moet daarom in ieder geval de komende vijf optredens van zijn voorstelling Schiffmacher Vertelt afzeggen. Hij zou deze week spelen in Amstelveen, Winschoten, Weert, Nijmegen en Coevorden.



Schiffmacher kampt al een tijdje met ademhalingsproblemen, die maandag verergerden. Na een bezoek aan de huisarts en overleg met zijn behandelend cardioloog werd tot een spoedopname besloten.