Toneelstuk over Neelie Kroes in DeLaMar theater

Het stuk gaat over de vrouw achter de VVD-politica. 'Een drama met Shakespeariaanse inslag over de zucht naar macht en vrouw-zijn in een mannenwereld,' belooft de toneelgroep in een persbericht.



Het toneelstuk is geschreven door Léon van der Sanden en wordt geregisseerd door Julia Bless. Naast Crutzen spelen Dic van Duin, Thomas de Bres, Lykele Muus, David Elsendoorn, Felix Meyer en Emmanuel Ohene Boafo.



Het gezelschap hoopt met het stuk een bijdrage te leveren aan de discussie over het tekort aan vrouwen op machtige posities.



De voorstelling gaat op 14 oktober in première in Kunstlinie Almere Flevoland en zal 5, 6 en 7 december in het DeLaMar Theater in Amsterdam te zien zijn.



