Toekomst van bokbierfestival Pint onzeker

Op de agenda van de Beurs van Berlage heeft ze gezien dat er in ieder geval nog geen Bokbierfestival is gepland. "Ik heb geen idee of het nog goed komt, maar ik vrees voor de toekomst van het festival."



Kleinere proefglazen

Pint is al langer ontevreden over de opzet van het festival. Vanwege teruglopende bezoekcijfers is de organisatie vorig jaar een andere weg ingeslagen: de traditionele verkiezing van het beste bokbier werd geschrapt en er kwam meer aandacht voor muziek. Ook werd niet geluisterd naar het pleidooi van Pint om met kleinere proefglazen te werken dan de forse glazen van 20 centiliter.



Mocht het festival doorgaan op deze manier, dan wil Pint in ieder geval niet dat haar naam nog wordt gebruikt. Alleen: afdwingen kunnen ze dat niet. "Het is net als mensen die dolverliefd trouwen en denken dat het altijd goed zal gaan. In de statuten twintig jaar geleden is afgesproken dat de naam Pint gebruikt mag worden, zonder enig voorbehoud."



Een nieuw bokbierfestival oprichten is volgens Joosse niet aan de orde. Daar is weinig tijd voor en straks heeft de organisatie toch een plan voor een 41ste editie. "Dan hebben we opeens twee bokbierfestivals."