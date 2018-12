Tips voor de kerstvakantie: ijsbowlen, gamen en circus

Net als in Japan, kawaii!

Niet op reis tijdens de kerstvakantie? Het Tropenmuseum is voor kinderen de plek om zich toch even op een andere plek te wanen. In het museum wordt nu de Japanse cultuur gevierd. Je kunt Japanse videogames spelen, praten met een robot en in een hoekje lekker eindeloos strips lezen. Tijdens de kerstvakantie is er meer: kinderen vanaf 10 jaar mogen sushi rollen. Vanaf 6 jaar leer je jezelf in mangastijl tekenen, tijdens een les van een echte leraar. Dol op Narito, Pokémon of Yu-gi-oh? Dan zit je in het Tropenmuseum wel goed.

Tot en met 6 januari 2019

Tropenmuseum