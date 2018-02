Tijdens Olympische Spelen ook Holland House op Leidseplein

Het feestpaleis met beeldschermen waarop wedstrijden en huldigingen zijn te volgen, komt tussen 9 en 25 februari in de 'eigen' Heineken Hoek. In tegenstelling tot de vestiging in Zuid-Korea hoeft daar niet voor te worden gereserveerd.



Olympisch feestje

Mogelijk komen er, net als in Zuid-Korea, ook optredens. "We kijken nu naar het programma," zegt Norbert Cappetti van Holland Heineken House. "We willen aan het Leidseplein samen met Nederlandse gasten, bekenden en onbekenden, familie van sporters en met bezoekers het Olympische feestje vieren."



De Heineken Hoek wordt daarbij verbouwd tot 'oranjepaleis'. "We hebben al langer de behoefte om ook in Nederland iets te doen tijdens Olympische Spelen. De uitbater van de Heineken Hoek reageerde heel enthousiast."



Voor Heineken is het ook een proef. "Als dit aanslaat, dan overwegen we in 2020 bij de Olympische Spelen in Tokio in meer cafés en meer steden een Holland Heineken Thuis op te zetten."



Heinekengroen

In Pyeongchang gaat het reguliere Holland Heineken House 9 februari open. "We zitten in een conferentiecentrum op tien minuten van het schaatsstadion. Het wordt helemaal aangekleed in oranje en Heinekengroen. We hebben er plek voor 700 mensen."



Er komen optredens van Nederlandse artiesten als Andre Hazes Jr. en Di-rect. De presentatie is in handen van schaatsanalist Mark Tuitert en Roel van Velzen."Zoals het er nu naar uitziet, hebben we elke avond tenminste 400 man binnen en daar komen dan nog lokale en internationale bezoekers bij." De veertig Nederlandse medewerkers vliegen maandag naar Zuid-Korea.



Met het Amsterdamse Booking.com wordt ook samengewerkt voor overnachtingen in het Heinekenhuis, voor omgerekend 25 euro per nacht.



Heineken en NOC*NSF begonnen in 1992 tijdens de Spelen in Barcelona met het Holland House en hebben sindsdien geen Olympische editie overgeslagen.