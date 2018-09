Thuizbezorgdtest: 'Stevig gerold, met een goede grillsmaak'

Is het een beetje lekker?

De burrito is groot, machtig, goed gevuld. Zalig. Het varkensvlees heeft een goede grillsmaak, alles is goed verdeeld, dus in elke hap proef je alles. En, niet geheel onbelangrijk: goed eetbaar, want heel stevig gerold. €12,30 is flink aan de prijs, maar deze burrito is écht smakelijk en je zit gegarandeerd de hele avond vol.



En die kleine taco?

Ruim de helft goedkoper, maar ook een stuk kariger. Het vlees is heerlijk, wel wat weinig. Hoewel de ananassalsa top is (perfect spicy!), ben ik geen fan van de enorme hoeveelheid slappe bindsla. De blaadjes zijn ook zo groot dat ze er aan alle kanten uit vallen. De kaas, een combinatie van Cheddar en jong belegen, is ruim aanwezig, maar een beetje laf van smaak.



Gelukkig zijn er nog tortillachips!

Sí. Die zijn duidelijk vers gemaakt en heel lekker. De guacamole is prima, een beetje weinig voor een 'grote' portie (hoe weinig is de kleine dan?!), en hij mag wat ­hoger op smaak. Meer zout! Meer koriander! Meer ­limoen! En dan bestel ik de volgende keer zes porties voor bij de film na het eten.