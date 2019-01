Thrill Grill bezorgt burgers zelfs met korte ritten te rauw en lauw

Restaurant Thrill Grill

Open ma-zo 12.00 tot 22.00 uur

Bestellen via UberEats en Deliveroo

Prijs €39,75 voor twee burgers, ­uienringen, een maïskolf en twee soorten friet plus saus

Aanrader De Classicburger zeker, maar ik zou ’m bij de zaak zelf gaan eten; dan is ie warm

Ik ben dol op geheimen ontrafelen en ik ben benieuwd of ze het grote bedrag waard zijn. Gelukkig heb ik een mede-recensent, want ik wil ook nog de gegrilde maïskolf en de gefrituurde uienringen (beide €4) proeven.



Aan tafel!

Eerst wil ik een buiging maken voor de verpakking (chic én slim, want de broodjes zitten los van de burgers, zodat het brood niet zompig wordt). Maar al snel realiseer ik me dat dit type papier allesbehalve warm houdt. De rit naar mijn huis bedroeg nog geen vijf minuten, maar alles is flink afgekoeld. Brr.



Koud maar... wel lekker?

'Alle burgers van de Thrill Grill worden medium rare geserveerd,' lees ik op de site. Nu mag ik een biefstuk graag bloederig eten, maar deze burger vind ik van binnen echt te rauw en te lauw. Het broodje en de toppings zijn wél erg goed.



Hoe zit het met die veganburger?

Die wordt mogelijk gemaakt door Beyond Meat, een Amerikaans bedrijf dat vleesvervangers maakt. De vleesloze 'patty' is goed van smaak en structuur.