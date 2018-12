Thomas Acda solo: uitstekend zelfhulpcabaret

Het is de vraag of Thomas Acda er ooit beter en gezonder uit heeft gezien dan nu, op zijn 51ste. Hij stopte met roken, viel een kilo of vijfentwintig af en is duidelijk rustiger geworden. Zijn hele houding heeft iets ­resoluuts. Het nihilisme dat in de ­jaren met Paul de Munnik soms aan hem kleefde, is volledig verdwenen.



Dat is niet zonder slag of stoot gegaan. Motel, Acda's eerste solovoorstelling, vertelt een klassiek verhaal van vallen en opstaan.