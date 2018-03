Thomas Acda met solovoorstelling in DeLaMar

De werktitel van zijn solovoorstelling luidt Motel LAX en telt 110 shows, vertelt de acteur die momenteel in het Luxor Theater in Rotterdam staat als Tevje in de musicalklassieker Fiddler on the Roof.



Acda kan nog niet zoveel kwijt over de solovoorstelling. "Het uitgangspunt van het verhaal is dat een man op het vliegveld van Los Angeles wacht nadat hij een enorm avontuur heeft meegemaakt."



Tot en met 26 april staat Thomas Acda als acteur op de planken in Fiddler on the Roof, waarmee hij in januari een Musical Award won voor beste mannelijke hoofdrol. De theatertournee eindigt op 26 april in het DeLaMar Theater in Amsterdam.



De volledige speellijst van de solovoorstelling wordt half april bekendgemaakt.



Thomas Acda (1967) is zanger en acteur. Voor Het Parool beschrijft hij wekelijks zijn observaties van 'de' Amsterdammer.