Thom Yorke in Carré pakt vaak opwindend uit

Laten we wel wezen: weinig muzikale posities zijn zo benijdenswaardig als die van Thom Yorke.



De man is schatrijk geworden zonder muzikale concessies te doen, en leidde zijn band Radiohead als een soort rattenvanger van Hamelen van weinig opmerkelijk gitaarbandje naar iets dat inmiddels bijna een genre op zichzelf is.



Experiment is bij Radiohead even belangrijk als pop, maar Yorke & co. voeren dat uit op een manier die even uniek is als uitzonderlijk succesvol.