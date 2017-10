Thirty Seconds To Mars terug naar Ziggo Dome

Het is de tweede keer dat Thirty Seconds To Mars de Ziggo Dome aandoet. De eerste keer was in november 2013. Het concert in maart maakt deel uit van een drie maanden durende Europese tournee.



Naast Amsterdam gaan de rockers ook naar steden als Parijs, Rome, Antwerpen, Manchester, Londen en Barcelona. Thirty Seconds To Mars werkt momenteel aan zijn langverwachte vijfde studioalbum, dat gepland staat voor 2018.



De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint volgende week vrijdag 13 oktober.