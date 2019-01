Theo Maassen: 'Ik geloof niet zo in bescheidenheid'

Weet u nog uw eerste keer, toen nog in de Engelenbak?

"Zeker weten! Het was mijn allereerste optreden ooit als cabaretier. Ik zat nog op de theateropleiding in Eindhoven en reageerde op een advertentie voor een comedyclubje, dat later de Comedy Train werd. Zo was mijn eerste optreden tegelijkertijd een auditie daarvoor."



En hoe ging het?

"Meteen goed eigenlijk. Ik had een stukje over dekbedden; het voordeel van dekbedden ten opzichte van lakens. Dat laat ook wel zien hoe lang geleden het was trouwens, in 1990. Maar het werkte meteen en mensen moesten

lachen. Het klopte gewoon."



Dus er was op het podium geen moment waarop u dacht: dit nooit meer?

"Nee, zoals Obelix als kind in een ketel vol kracht was gevallen, bleek ik toen een belachelijk zelfvertrouwen te hebben hiervoor. Wat misschien volledig onterecht was, maar die attitude werkte dus wel. Ik werd ook direct aangenomen door het comedygezelschap"