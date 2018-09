Theo Maassen eindigt tiende theatertour in Carré

De cabaretier gaat de komende maanden try-outs doen in kleine zaaltjes; vanaf maart 2019 bespeelt hij de grote podia. De tournee eindigt in het voorjaar van 2020 met een reeks in Theater Carré in Amsterdam.



De speellijst staat naar verwachting eind oktober op zijn website, meldt zijn management. De negende voorstelling, Vankwaadtoterger, speelde de populaire cabaretier in het seizoen 2016-2017. Daarna maakte hij als regisseur onder meer de speelfilm Billy.



Witte man

De tiende solovoorstelling van Maassen wordt, volgens een korte synopsis van de voorstelling, een 'ongemakkelijke maar hilarische monoloog over de opkomst en ondergang van de witte man. Situatie Gewijzigd is een spijtbetuiging, een pleidooi, een ode, een donderspeech, een klaagzang, een smeekbede, een schreeuw om aandacht, maar op de keper beschouwd toch vooral een laatste stuiptrekking.'



Na de tournee van Situatie Gewijzigd gaat Maassen als regisseur aan de slag met de verfilming van het boek Spoetnik van schrijver Martijn Neggers.



