Theaterfestival is laatste kans op tour door Bijlmerbajes

De theatermakers komen onder andere uit Syrië, Soedan en Iran, en geven elk op een eigen verdieping de bezoekers een kijkje in hun leven.



Onderweg van voorstelling naar voorstelling vertellen ze over hun verblijf in het voormalig azielzoekerscentrum en over hun ervaringen in Nederland.



De voorstelling is bedoeld om nieuwe, jonge theatermakers een groter netwerk te bieden en Amsterdammers kennis te laten maken met nieuwe stadgenoten.



In Between Time

21 maart - 7 april (vrijdag, zaterdag en zondag)

Bijlmerbajes