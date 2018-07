The Mystifiers laat zich niet wegzetten als daklozenband

De bandleden mogen dan via welzijnsorganisatie HVO-Querido bij het project zijn gekomen, The Mystifiers is volgens muzikant en initatiefnemer Maaike van der Linde absoluut niet weg te zetten als een 'daklozen- of verslaafdenband'.



"De deelnemers zijn net zo inspirerend voor de professionele begeleiders als andersom. Uiteindelijk is het zo dat creatieve mensen allemaal een beetje een kronkel hebben. De een krijgt zijn leven op de rit via HVO-Querido, de ander via het conservatorium."



Kaseko

Deelnemers werden gevraagd naar de oefensessies eigen teksten mee te nemen, muziekinstrumenten of ideeën voor muziek. Daarmee gingen ze samen met de begeleiders aan de slag.