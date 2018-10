The Lebanese Sajeria: lastig om niet alles weg te schrokken

Waar bestellen we?

Het is maandagmiddag, de werkweek is begonnen en ik heb zin in een spannende lunch. En laat The Lebanese Sajeria, een familiebedrijf in hartje Amsterdam, daar nu in gespecialiseerd zijn.



In hun keuken aan de Wijde Heisteeg, vlak achter het Spui, bereiden eigenaren Lia en Ziad voornamelijk manouche: vers gebakken flatbread, getopt met allerhande ingrediënten en geserveerd als een wrap.



Klinkt als de perfecte lunch.

Dat dacht ik. Een bevriende foodblogger is op bezoek - als zzp'er zonder collega's is lunchen met gelijkgestemden altijd een goed idee - en we kiezen allebei een ­andere manouche.



Er is volop keus qua toppings, waarbij uiteraard alle populaire ingrediënten uit Libanon voorbijkomen. Bijvoorbeeld hummus, labneh (uitgelekte yoghurt), za'atar (een kruidenmengsel) en halloumi. Er is zelfs een zoete variant: met sesampasta, pistachenoten en cranberry's.