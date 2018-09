The Kooks komen naar Afas Live

Fans moeten nog wel even geduld hebben. The Kooks maken betreden het podium op 29 maart 2019.



De band brak in 2005 door met hits als Sofa Song, She Moves in Her Own Way en Seaside. Vorige week brachten ze alweer hun vijfde album uit: Let's Go Sunshine.



Eerder dit jaar moesten The Kooks een optreden op Pinkpop noodgedwongen cancellen. Zanger Luke Pritchard was ziek.