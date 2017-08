The Harbour Club mag in Oost blijven

De plannen die The Harbour Club, een restaurantketen met vestigingen in Zuid, Rotterdam en Vinkeveen, samen met ontwikkelaar Amvest maakte passen binnen de randvoorwaarden, heeft het college van B en W besloten.



Nu het college heeft ingestemd met de plannen kan The Harbour Club, gevestigd in een oude wijnterminal, permanent blijven. De drie tien meter hoge leegstaande wijnsilo's, waarvoor eerder nog ideeën waren om er hotelkamers in te bouwen, worden verbouwd tot woningen.



Investeringen

The Harbour Club kreeg in september 2012 een tijdelijke vergunning voor vijf jaar op de Cruquiusweg, maar liet in 2015 weten zich permanent te willen vestigen en die vestiging te willen combineren met investeringen in geluidsisolatie, betaalbare woningen in het middensegment en parkeervoorzieningen.



Met inbreng van buurtbewoners en ondernemers, om zo tegemoet te komen aan de verschillende wensen en belangen uit de buurt (toen The Harbour Club er in 2012 neerstreek, leidde dat direct tot veel klachten uit de buurt over geluidsoverlast), werd een initiatief ingediend.



Voor de ontwikkeling van het oude industrieterrein tot woon-werkgebied heeft de gemeente bewust geen stedenbouwkundig plan opgesteld, maar de regie overgelaten aan verschillende ontwikkelaars.