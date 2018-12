The Analogues spelen Abbey Road in Ziggo Dome

De muzikanten spelen daar alle nummers van het album Abbey Road van The Beatles integraal, ter gelegenheid van de vijftigste verjaardag van Abbey Road.



Meer dan twee jaar geleden deden The Analogues iets vergelijkbaars rond het album Sgt. Pepper's Lonely Hearts Club Band. Bart van Poppel van The Analogues: "We worden nog steeds aangesproken door mensen over het vorige Ziggo-concert, en of we zoiets nog eens zouden gaan doen. Vanaf vandaag kunnen we die vraag eindelijk met 'ja' beantwoorden."



De kaartverkoop voor dit concert begint zaterdag 15 december om 10.00 uur. Doel van The Analogues is om alle albums van The Beatles van begin tot eind live te spelen. Dat doen de Nederlandse muzikanten met een uitgebreid orkest en de originele, analoge instrumenten.