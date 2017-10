Terugblik: dit was de eerste nacht van ADE

Vuurwerk bij Awakenings

In de Gashouder verzamelden zich duizenden technoliefhebbers uit binnen- en vooral ook buitenland voor de eerste avond van Awakenings.



De grootste Nederlandse speler in het genre haalt zoals altijd de beste van paarden van stal. Vannacht staat de technotempel in het teken van Len Faki’s Figure Nacht. Onder anderen de Duitse dj zelf en Detroit-veteraan Robert Hood maakten al hun opwachting achter de draaitafels.



Een spectaculaire lichtshow, enorme led-schermen, CO2-kanonnen en zelfs vuurwerk vormen het decor in de Westergasfabriek. “Het lijkt wel een ruimteschip,” vertelt één van de vele enthousiaste bezoekers. Zij mogen daar nog lang van genieten, want het feest zal nog tot acht uur in de ochtend duren. Techno-icoon Jeff Mills is de afsluiter zijn van de nacht.



En daarmee is het nog lang niet ten einde in de Gashouder, want Awakenings heeft deze week nog zes feesten op het programma staan. Onder meer dj’s Adam Beyer, Joseph Capriati en Joris Voorn zullen hun opwachting nog maken.