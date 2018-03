Terug naar De Kas: een hele verbetering (8-)

De Kas is het restaurant in de voormalige Amsterdamse Stadskwekerij in Park Frankendael. Er wordt gekookt met zelfgekweekte groenten en kruiden, zowel uit de aanpalende kas als uit een kwekerij in de Beemster. Toen Gert-Jan Hageman de zaak in 2001 opende, was dat volstrekt revolutionair: een chic restaurant met de planten centraal.



Toen we in oktober 2016 verbaasd plaatsnamen in een bomvolle zaak waar niemand Nederlands sprak, vonden we de gerechten echter knettersaai en de bediening onpersoonlijk en klungelig. Wat krijgen we nou?