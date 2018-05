Terraswijntest 2018: die rosé is overleden

Van bar Rayleigh & Ramsey op de hoek van de ronkende Van Woustraat tot het hippe Skatecafé in de Berlijnfähige loodsen van het Gedempt Hamerkanaal: wijnexpert Harold Hamersma zocht de hoeken van Amsterdam af voor de beste wijnen van de stad, en kwam daarbij ook slechte tegen.



Kwaliteit omhoog

Een aantal bevindingen uit de Terraswijntest 2018: stadsdeel Noord heeft zich ontpopt als het reservaat voor natuurwijnen. Gemiddeld is de kwaliteit van de wijn ten opzichte van vorig jaar in Amsterdam omhoog gegaan. Maar: de wijnen in het centrum blijven kwalitatief ver achter.



Hamersma ziet dat er meer aandacht is voor het glaswerk (er was slechts één plek die wijn in een duralexglaasje serveerde), en prosecco als belletje levert terrein in.



Overleden rosé

Het Parool bezocht zestien cafés en restaurants en gaf daar een cijfers voor de witte en rode wijn, voor rosé én prosecco. Daarbij liggen de cijfers soms erg uiteen. Zo krijgt bijvoorbeeld de rosé van Bar Kosta in Zuid een goede 7,5, maar de prosecco slechts een 4. De bubbels van Café Brasserie Helden in Nieuw-West was dan weer goed (7), maar de rosé 'bleek overleden' (3).



Alle resultaten, (van bijvoorbeeld Strandzuid, De Vergulden Eenhoorn en The Lobby) zijn te lezen in de volledige Terraswijntest 2018.