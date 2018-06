Tentoonstelling Prince twee maanden langer te zien

Vanwege aanhoudende interesse is de tentoonstelling My Name Is Prince met twee maanden verlengd tot 5 augustus. Dat meldt organisator Brand New Expo.



Tienduizenden Prince-fans hebben de expositie sinds maart al bezocht. Nederland is tot dusver de enige plaats in Europa waar de tentoonstelling te zien is.



Bezoekers kunnen zich onder meer vergapen aan diverse persoonlijke spullen, zoals kleding, handschriften, instrumenten, muziekprijzen, een zonnebril, juwelen en een met diamanten ingelegde wandelstok.



De ongeveer 200 voorwerpen en documenten komen vrijwel allemaal uit de Paisley Park Studios, het zelf ontworpen studiocomplex dat Prince bezat in de directe omgeving van zijn geboorteplaats Minneapolis.



