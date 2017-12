Tentoonstelling My Name is Prince naar Beurs van Berlage

"Bijna niets staat in een vitrine," vertelt organisator Martijn Beenen van Brand New Expo. Alle tentoongestelde stukken zijn afkomstig uit Prince' studiocomplex Paisley Park en moeten een beeld geven van het leven, werk en muziek van het popidool.



In lijn met het anti-foto en videobeleid van Prince worden telefoons bij de ingang van de Beurs in een hoesje gestopt. "Al is dat ook om de spullen te beschermen en ervoor te zorgen dat niet iedereen al van alles op sociale media gooit," geeft Beenen toe.



Gitaar vasthouden

Wie toch foto's wil nemen, kan een VIP-ticket kopen (€50). Daarmee kun je namelijk ook backstage; waar je wél foto's mag maken. "We hebben daar de gehele kaptafel van Prince nagebouwd, zodat je het gevoel krijgt alsof je in een ruimte bent waar Prince normaal altijd alleen was. Je kan er een van zijn akoestische gitaren vasthouden, er zijn nog meer originele kledingstukkente zien en je krijgt een fotoboek van de tentoonstelling," aldus Beenen.



De tentoonstelling is van 8 maart t/m 8 juni te zien in de Beurs van Berlage. De kaartverkoop (€18) gaat 27 december van start.



