Temp wordt nieuwe club in Amsterdam-Zuid

Mensen met een goed idee kunnen zich bij ons melden Jasper Goossens

Temp trapt af met twee concerten van het Britse danceduo Underworld. "We raakten met Mojo in gesprek en die gaven aan dat Underworld op zoek was naar bijzondere plekken om intieme optredens te geven."



Rollerdisco

Dat werd een match, maar Goossens benadrukt dat het niet de bedoeling is alleen maar dance te programmeren, en ook niet om alleen een nachtprogramma te hebben. "We zoeken naar een leuke combinatie van evenementen voor de komende periode. Mensen met een goed idee kunnen zich bij ons melden."



Een van de dingen waar Temp zich volgens Goossens voor leent: een rollerdisco. "Er ligt echt een mooie vloer om rondjes op te rijden."

Temp opent 27 november.



Zodra Temp opent nemen we direct een kijkje. Hoe het daar is, lees je dan op de pagina met alle nieuwe hotspots in Amsterdam.