Televizier Gala: televisie op het toppen van haar kunnen

Op de Arena Boulevard staat een glazen tunnel. In Afas Live worden Televizierringen uitgedeeld en de rode loper is voor de zekerheid waterproof besteld.



Voorbijgangers staan met de neus tegen het glas, smartphone in de hand of anders een Febopatatje.



Zoals bij de zeehondjes in Artis.



"Britt! Kijk, Britt! Britt!"



Britt is Britt Dekker, interviewer op de rode loper en bezig aan een onwaarschijnlijke revival.



Het gala is toch al een heerlijk mal feest. De lijst met huisregels is eindeloos en hilarisch. Mijn favoriet: één uur na aanvang van de afterparty is het verboden mensen nog vragen te stellen en te fotograferen.



Wat je ook niet vaak ziet: aan het begin van de rode loper staan twee kaptafels met spiegels, voor de finishing touch.



Televisie op het toppen van haar kunnen.