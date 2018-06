Techno, wiet en geiten: 6x 'lekker gekke' yoga in Amsterdam

Yoga in een club

Niet iedereen wordt zen van complete stilte. Voor wie de 'downward facing dog' liever met een muziekje doet is er nu deephouse yoga. Initiatiefnemer en yoga-instructeur Merle van Riessen (35): "Door deephouse kom je veel meer ín de les, in een flow. Dan krijg je energie van de house."

Lessen: 23 juni in Radion en 24 juni in QO



Yoga met geiten

Jawel, in het Amsterdamse bos kun je yogales volgen tussen de kleine geitjes. Volgens yogalerares Brenda Bood is dat perfect voor controlfreaks: "Soms springt een geitje op je rug, of knabbelt aan je haar. Daardoor leer je verwachtingen loslaten. Je kunt niet alles plannen."

Lessen: elke zaterdag en zondag op geitenboerderij Ridammerhoeve