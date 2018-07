Te koop: hemelse kapel aan de Amstel

De kapel van het Swigtershofje, een van de kleinste hofjes van de stad, staat te koop. De woning wordt op Funda omschreven als 'A ticket to heaven', een verwijzing naar het godshuis dat het ooit was. Vraagprijs: 675.000 euro.



Slapen doe je er onder een plafond met daarop een witte duif in een gouden stralenkrans; oftewel de Heilige Geest. Gemakkelijk voor een gebedje, minder makkelijk voor het geven van een feestje. Groot is de kapel namelijk niet. Daar staat tegenover dat je wel een galerij aan drie kanten hebt, een altaar en een keuken als een stilleven.



Oude dames

Het hofje, vlak achter het Rembrandtplein, aan Amstel 98, werd in 1744 gesticht met het geld van de overleden boek- en kaartverkoper Isaac Swigters en was bedoeld voor oude Rooms-katholieke vrouwen.



Op de poort word je nog altijd verwelkomd met de woorden 'Gelukzalig is hij, die zich verstandig gedraagt tegenover de ellendige. De Heer zal hem bevrijden op de Dag des Oordeels', maar dan in het Latijn.



De kapel die nu te koop staat werd in 1751 gebouwd, zodat de oude dames die vaak slecht ter been waren niet helemaal naar de kerk hoefden te lopen.