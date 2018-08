Tash Sultana komt naar de Ziggo Dome

De Australische multi-instrumentaliste staat namelijk op 6 juli 2019 in de Ziggo Dome. Haar andere twee shows in Nederland, volgende maand in Amsterdam, zijn stijf uitverkocht.



Tash gooide in 2016 hoge ogen met haar doorbraaksingle Jungle, die ruim 23 miljoen keer is bekeken op YouTube. Sindsdien gaat het hard. In Nederland was ze onder meer te zien op festivals als Lowlands en Down the Rabbit Hole. Dat terwijl ze alleen op haar EP teert; haar debuutalbum Flow State komt later deze maand uit.