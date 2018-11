Take on me: A-ha komt naar Afas Live

Ter ere van het 35-jarig bestaan van de band zal het concert uit twee delen bestaan. Het eerste deel start de band met hoogtepunten uit hun oeuvre. Na de pauze speelt het trio integraal het album Hunting High And Low, waaronder wereldhit Take On Me.



"Het opnemen van Hunting High And Low was een zeer bepalende en opwindende tijd in onze carrière en samenwerking," vertelt Magne Furuholmen van A-ha. "Terugkeren naar dit muzikale werk - meer dan dertig jaar later - voelt dus niet als verplichting, maar als inspiratie. Ik moet alleen de oude synths afstoffen..."



De kaartverkoop voor het concert in Amsterdam begint vrijdag 9 november om 10:00 uur.