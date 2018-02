Taco's en steamy seks: mis dit niet deze week

Wereldberoemd stukje kunst

Sinds afgelopen zaterdag heeft in De Nieuwe Kerk een primeur: een Gazing Ball van de Amerikaanse kunstenaar Jeff Koons.

Het kunstwerk moet je als kijker "bevestigen", aldus de kunstenaar. "Je wordt onderdeel van het schilderij, en het schilderij wordt onderdeel van jou."

Te zien tot 8 april

De Nieuwe Kerk



Theater over steamy seks

Cabaretier en columnist Johan Goossen maakte een theatervoorstelling over seks, de schaamte die daarbij komt kijken en de uiteraard de passie. Het is geen platte pornopraat: de voorstelling Vlam is een kwetsbare blik in het leven van een seksueel zeer actieve Amsterdammer.

Donderdag 21 t/m zaterdag 24 februari

De Kleine Komedie



Films voor expats (EN)

Speciaal voor expats (maar eigenlijk voor iedereen) organiseert filmhuis Lab111 de 'Expat Cinema': internationale arthousefilms met Engelse ondertiteling. Deze week wordt onder andere Bar Bahar vertoond, een film over drie Palestijnse vrouwen die in Tel Aviv hun leven proberen op te bouwen.

Verschillende tijden en prijzen

Lab111