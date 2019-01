Tachtig procent nutteloos

Ik schud handjes en maak praatjes. Het openingsritueel behelst een lichte buiging naar het naambordje dat ook uit mijn borstzakje steekt. Daarna bloedt zo'n gesprek in redelijk tempo dood, of het eindigt in een pitch van het bedrijf door mensen die duidelijk deze rubriek niet lezen.



Businessclubvoorzitter Godfried Schölvinck voorspelt een goed 2019 en hoopt meteen op nog wat extra deelnemers voor de golfwedstrijd tegen Schiphol.



Daarna is het podium voor Karim Benammar, opgeleid aan de THNK School of Creative Leadership, voor zijn lezing Radical Thinking 2019. "Iedereen wil het nieuwe jaar goed beginnen; daarom is het heel druk in de gym. Laten we nu mental gym proberen. Rethink what we do!"



Een onderzoeker legde eens een meterslange python in een bibliotheek. Niemand maakte zich druk. Waarom niet? Het besef: dat kan nooit een echte python zijn, dit is een bibliotheek.



Onze kijk is per definitie conservatief.



Er moet een einde komen aan de cultuur van 'Zo doen we dat hier nu eenmaal' om zo de kern van ons business model te veranderen.



Daarna krijgen we een opdracht. We moeten allemaal nadenken over de fundamental assumption in our field of work.



Dat doe ik. Mijn vaste stramien is: ik ga ergens in een hoekje zitten en kijk een beetje rond. Tenzij er een python ligt.