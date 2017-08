Synchroonzwemact in het IJ tijdens Uitmarkt

Dat verruilen ze namelijk eenmalig voor het iets minder frisblauwe water van het IJ. Het Amsterdam Fringe Festival organiseert de 'spetterende show'.



'Om 17:00 uur vertrekt er een feestelijke parade vanaf ons podium op het Marineterrein naar het water waar het spektakel begint om 17:15 uur. Het dweilorkest De Neuteblazers zal de parade muzikaal begeleiden,' aldus de organisatie van het Fringe festival.



Drie podia

Het is de twaalfde keer dat Fringe theater, dans, muziek en ander soort optredens van jong talent vertoont tijdens de Uitmarkt. Dat doen ze dit keer op het Marineterrein, dat van 7 tot 17 september 2017 is omgedoopt tot terrein De Vrije Uitloop.



Daar staan drie podia: op het hoofdpodium vind je theatershows en bands, in Camper de Legbatterij kun je terecht voor intieme optredens en op de Pink-Catwalk kun je je van top tot teen laten restylen met de kleding van Vintage per Kilo om vervolgens te paraderen over de roze catwalk.



Wellicht verstandig om nog wel even het loopje en de lach van de schoonzwemmers te checken en oefenen voor je dat doet.



Bekijk het volledige Fringe-programma in het Amsterdam Fringe Festival 2017 programmaboek.