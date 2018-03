Symposium over misofonie: haat voor gesmak en geslurp

Het symposium is in Nederland het eerste in zijn soort en staat geheel in het teken van de pas recent erkende en nauwelijks onderzochte psychische aandoening misofonie.



Misofonie is door het AMC beschreven als psychiatrische aandoening waarbij patiënten walging en woede ervaren bij geluiden zoals smakken, tikken of snuiven.



Maar deze definiëring roept verschillende vragen op. Bestaat misofonie wel? Is het een psychiatrische stoornis? Is het een impulsieve of compulsieve stoornis? Wat gebeurt in het brein? Is misofonie behandelbaar?



Tijdens het symposium op 22 maart komen experts samen uit verschillende vakgebieden om deze vragen te beantwoorden. Toegang is gratis, maar aanmelding is verplicht. Het symposium vangt aan om 13.00 uur en is om 17.00 uur afgelopen.