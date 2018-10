Sushistudent Kit heeft nu echt zijn eigen restaurant

Kit is blij met de kans, het geeft hem vooral rust. "De afgelopen maanden zat ik in een rollercoaster. Sinds de reportage in Het Parool kreeg ik meer dan 600 reserveringen binnen. Ik vroeg vrienden om te helpen en op een gegeven moment werkten we met een groep van tien om vijf shifts per week te draaien. Ondertussen studeerde ik ook nog af en sliep ik drie uur per nacht. Dat ik nu een vaste plek heb is echt een verademing."



Studeren of toch een restaurant?

Tot december zal Kit op hoog niveau sushi in de Negen Straatjes blijven serveren. Wat hij daarna gaat doen, weet hij nog niet. "Er zijn drie opties: of ik open een permanent restaurant in Amsterdam, of ik ga nog een master doen óf ik ga terug naar Tokio of Bangkok om nóg beter te worden. Maar de kans is klein dat ik dan nog terugkom naar Amsterdam. Het niveau is daar zo anders."