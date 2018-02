Súperleuk en súpermooi die pyjamaparty van Monica Geuze

De roze ballonnen bij de voordeur geven het al een beetje weg. Hier is de pyjamaparty van Monica Geuze en de Queen of Jetlags (Noor de Groot).



De blogkoninginnen zijn dol op comfortabele kledij en vinden het huidige aanbod weinig stijlvol. Daarom hebben ze een collab gedaan en brengen ze een superleuke pyjamacollectie op de markt.



Fans kunnen deze hele zaterdag in het Pulitzer terecht, in shifts van anderhalf uur, met zeventig stuks per keer. De entree is een tientje, maar dat wordt meteen omgezet in shoptegoed. En dat inclusief een selfie met Monica en Noor natuurlijk. Dat gaat steeds in groepjes van tien - om het persoonlijk te houden.



De nieuwe lichting is net binnen. Ik had meer gegiechel en gekir verwacht.