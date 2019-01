Sugar Factory failliet, club per direct dicht

'De laatste maanden hebben de eigenaren van de Sugar Factory alles op alles gezet om het voortbestaan van de club te bewaken, maar de middelen bleken onvoldoende,' zo laat de club weten in een statement.



Het faillissement treft meer dan 50 personeelsleden en freelancers.



De club ging in 2005 open en was zeven dagen per week geopend. In het statement zeggen de eigenaren dat het financieel al langer niet goed ging. 'Hoewel de club compleet zelfstandig en zonder subsidies functioneerde, bleef de exploitatie dusdanig achter dat de organisatie nu geforceerd is om een faillissement aan te vragen.'



Ook een doorstart is al onderzocht en lijkt 'mede door openstaande schulden' niet mogelijk.



De kaartverkoop voor al geplande evenementen is gestaakt, maar het is nog de vraag of mensen die al kaarten voor clubavonden en concerten gekocht hebben hun geld terugkrijgen. 'De eigenaren van Sugar Factory betreuren dat velen door deze situatie zullen worden gedupeerd.'