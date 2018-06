Succesvolle show Politieke Junkies houdt ermee op

Op een datingsite voor hogeropgeleiden stond de show genoemd als leuke eerste date

Hilhorst: "Nadien vond ik het moeilijk om terug te keren bij Politieke Junkies, omdat ik aan den lijve had ondervonden hoe pijnlijk het kan zijn om klemgezet te worden. Dan is het geen spel meer. Ik heb ooit mijn been gebroken en als ik op televisie zie hoe een voetballer zijn been breekt voel ik diezelfde pijn." Hilhorsts liefde voor politiek is onverminderd groot, maar hij ziet het nu voornamelijk als een middel om veranderingen tot stand te brengen.



Gespined en geframed

Het belang van beeldvorming in de politiek is de laatste tien jaar toegenomen, constateren De Greve en Hilhorst. "De onbeschaamdheid waarmee nu gespind en geframed wordt, is verontrustend," zegt Hilhorst.



"Als mensen het idee krijgen dat alles wat politici zeggen bedacht is door sluwe spindoctors, dat alles wat ze doen strategie is, dan kan er een punt komen dat de waarheid er eigenlijk niet meer toe doet. Waar dat toe kan leiden zie je bij Donald Trump."



Politieke Junkies stopt op zijn hoogtepunt, zegt De Greve. "We hadden nog jaren door kunnen gaan, er was nog geen metaalmoeheid, maar het vernieuwende was er wel af, sommige items van ons kwamen letterlijk terug bij DWDD en Pauw."



Op 5 oktober is er nog een laatste best of Politieke Junkies in de Balie.