Studyshare biedt studenten extra discipline in de OBA

Met Studyshare gaan studenten en scholieren in een zaal in de Centrale OBA een ochtend of middag aan de slag onder toezicht van een 'studybob'. Een sessie duurt 3 uur en bestaat uit 3 x 45 minuten studeren met daartussen verplicht 15 minuten pauze.



De studybob zorgt ervoor dat de klok strikt wordt nageleefd en dat er niet wordt gepraat in de zaal. Ook kun je je smarthone in bewaring geven zodat je daardoor niet wordt afgeleid.



Tentamenperiode

Studyshare is in 2015 in het leven geroepen door bibliothecaris Frank Verbeek die studenten regelmatig zag worstelen met hun concentratie. Studenten vertelden hem vaak dat ze niet genoeg werk gedaan kregen op een dagje studeren in de bieb, en dat ze te veel werden afgeleid.



Studyshare wordt drie keer per jaar georganiseerd, rondom de drukste tentamenperiodes. De eerstvolgende Studyshare loopt van woensdag 18 oktober tot en met zondag 29 oktober 2017. Er zijn dagelijks twee studieblokken: een ochtendblok van 10.15 - 13.00 uur en een middagblok van 13.45 - 16.30 uur.



Deelname is gratis, maar vooraf aanmelden is nodig omdat er beperkt plek is (circa 30 studieplaatsen) in de zaal.



Centrale OBA, Oosterdokskade 143, 18 t/m 29 oktober